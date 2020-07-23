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Иностранцам разрешили въезжать в Крым без справки о COVID-19 

Российская Газета и ещё 3 43 минуты назад
Крым отменил справки о COVID-19 для иностранцев
Фото: РИА Новости
Иностранным гражданам, лицам без гражданства и гражданам РФ, что вернулись на родину и в Крым из заграничной поездки без справки об отсутствии COVID-19, надо будет в течение трех дней пройти ПЦР-обследование в республике. Такие поправки глава РК Сергей Аксенов внес в свой указ о режиме повышенной готовности.
"Обязать иностранных граждан и лиц без гражданства в случае отсутствия медицинского документа об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, выполнять предписания должностных лиц о прохождении обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трѐх календарных дней после прибытия на территорию РК на базе лабораторий, допущенных к проведению исследований", — говорится в документе.
Справку с результатами исследования на COVID-19 путешественники должны будут предоставить в местное управление Роспотребнадзора в течение суток с момента получения посредством электронной почты.
Вместе с тем двухнедельной обсервации подлежат крымчане, вернувшиеся из-за границы "вывозными" международными рейсами. А работодатели, привлекающие на воих предприятиях иностранных, по-прежнему должны поместить их на двухнедельную изоляцию и медицинское наблюдение.
С 15 июля в Республике Крым была отменена обязательная обсервация прибывающих из-за границы граждан.
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Общество , Крым наш , COVID-19 , Сергей Аксенов , Роспотребнадзор , Республика Крым
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