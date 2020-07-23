В Петербурге подтвердили еще 19 смертей от COVID-19 

Об этом 23 июля сообщает оперативный штаб.

За время пандемии в городе, по официальной статистике, от болезни скончался 1881 человек. При этом прирост смертности только с января по июнь составил почти 4 тыс. человек, в июне показатели оказались на 55% выше данных за 2019 год.

В России за сутки выявили еще 147 летальных случаев COVID-19. Всего в стране скончалось, по официальным данным, 12 892 человека.

Напомним, число носителей коронавируса в Петербурге достигло 30 100 человек, в России — 795 038 человек.