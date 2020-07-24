В чем отличия борьбы с COVID-19 в Москве и Петербурге?

Сергея Собянина попросили прокомментировать разговоры в соцсетях о том, что с 15 сентября Москву снова закрывают на карантин. И вопрос не случайный. Сначала пугающие карантином посты, потом разговоры между знакомыми уже в реальной жизни. Никакого хотя бы косвенного подтверждения нет. Но народная молва делает свое дело. Мэр в ответ сказал, что никаких ограничений не планируется, потому что в Москве ситуация не ухудшается, а, наоборот, улучшается.

В столице сейчас открыто все, кроме кинотеатров, они заработают с августа. Но жители по-прежнему обязаны носить в общественном транспорте маски. Правда, любой, кто спустится в метро, заметит, что примерно 90% пассажиров это требование игнорирует. И до недавнего времени на это не обращала внимание и полиция. В то же время в последние дни можно заметить и другое: людей без масок снова останавливают. Вот рассказ москвички Светланы, которая спустилась в подземку без маски. И без паспорта.

«Сотрудник у меня спросил, почему я без маски, и спросил, есть ли у меня маска с собой. Маски у меня с собой не было, потому что переложила ее из другой сумки, мне предложили пройти в отделение полиции. В отделении у меня спросили паспорт или удостоверение личности, но документы у меня отсутствовали. В отделении также находилась девушка, которой уже выписывали постановление об административном правонарушении, меня полностью не смогли идентифицировать из-за отсутствия паспорта и отпустили, а девушка плакала сидела».

А вот в Петербурге иная ситуация. Согласно июньским данным этот город обогнал Москву по суточному приросту жертв коронавируса. А сейчас пришла статистика по количеству заболевших внебольничной пневмонией в мае. По сравнению с маем прошлого года — рост в десять раз. Можно предположить, что это связано именно с коронавирусной пневмонией, говорит главврач частного медицинского центра в Петербурге Александр Сонин . И добавляет, что причина может скрываться в работе по организации тестирования на COVID-19.

Александр Сонин, главврач частного медицинского центра в Петербурге: «Десятикратный рост числа внебольничной пневмонии в Петербурге, вероятнее всего, может быть связан, в первую очередь, с коронавирусными пневмониями, которые, скажем так, ускользнули от статистики, ввиду, во-первых, несовершенства организации тестирования, потому что лаборатории были перегружены, тесты нередко делались долго. Второе, конечно же, это то, что легкие и может быть среднетяжелой формы не всегда госпитализировались, не всегда их тестировали»

То есть если массово и быстро не тестировать людей и вовремя их не изолировать, то те, у кого легкая форма, заражают других. Тем более что в карантин в Петербурге практически не соблюдали. В марте, когда все началось, было холодно и люди сидели дома. А потом началась весна, которая в северном городе выдалась теплая. Масочный режим сначала ввели, потом отменили. И создалось впечатление, что никакой пандемии нет и никогда не было, рассказывает жительница Петербурга Юлия.

«После того как масочный режим опять отменили, все сняли маски, стали гулять — шашлыки, вся эта история с загородными выездами, найти место какое-то уединенное было практически невозможно. Отели были забронированы, те, кто мог работать по тем или иным условиям, обманным методом или не обманным методом, все работали. Июнь создал такое впечатление, что никакой пандемии в принципе нет, все живут обыденной жизнью».

При этом в Петербурге не было того, что было в Москве: цифровой контроль тех, кто ездит по городу без пропусков, социальный мониторинг тех, кто в легкой форме болеет коронавирусом, чтобы они не выходили из дома. Зато, в отличие от Москвы, до последнего действовали жесткие ограничения на работу общепита и торговых центров. Видимо, так власти решили компенсировать отсутствие других мер. Дошло до того, что владельцы ТЦ обратились к Путину. После этого губернатор Петербурга Александр Беглов послал в Москву своего заместителя договариваться с центральным Роспотребнадзором . Но потом удалось договориться с местным Роспотребнадзором о том, что ТЦ и основные помещения ресторанов заработают с 27 июля.

И параллельно приходят сообщения о высокой смертности и росте больных внебольничной пневмонией. Все это рождает вопросы к последовательности действий властей разных регионов. Тем более что, несмотря на снятие ограничений, сам по себе коронавирус никуда не делся.