Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мишустин: возникшие при оптимизации здравоохранения проблемы необходимо устранить 

ТАСС и ещё 3 33 минуты назад
Мишустин рассказал о проблемах в здравоохранении
Фото: ТАСС
Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что правительство будет устранять проблемы, возникшие при оптимизации системы здравоохранения.
"Опыт борьбы с коронавирусом показал, что наше здравоохранение может мобилизоваться перед любой серьезной угрозой. В то же время выявились направления, которые требуют дополнительных усилий", — заявил председатель правительства, выступая с отчетом в Госдуме.
"Ситуация позволила нам увидеть общие проблемы здравоохранения. С распространением инфекции значительная нагрузка легла на первичное звено — фундамент всей системы здравоохранения", — констатировал глава кабинета министров.
Он напомнил, что ключевая задача по его модернизации была поставлена президентом Владимиром Путиным, а для ее решения дополнительно будет выделено почти пятьсот миллиардов рублей на пять лет.
"При этом мы должны не только концентрироваться на создании новых современных поликлиник, ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов), но и устранить проблемы, которые возникли при оптимизации здравоохранения", — подчеркнул Мишустин.
Это высказывание премьера было встречено аплодисментами.
Он заверил, что внимание также будет уделено развитию санитарно-эпидемиологической и инфекционной служб.
"Всю инфраструктуру, построенную для борьбы с коронавирусной инфекцией, закупленное для этого оборудование в дальнейшем будем использовать для помощи пациентам с другими заболеваниями", — отметил премьер.
Мишустин вновь поблагодарил всех эпидемиологов, врачей и медсестер, водителей скорых, весь персонал больниц и социальных работников, социально ориентированные НКО, волонтеров — "всех неравнодушных людей, которые в самый сложный момент помогли спасти жизни людей". Эту благодарность зал также поддержал аплодисментами.
"Эти трудные дни показали сплоченность нашего общества", — уверен председатель правительства.
Видео дня. Шокирующие подробности самого громкого развод года
ТАСС: последние новости
Умер актер Театра имени Пушкина Андрей Сиротин Умер актер Театра имени Пушкина Андрей Сиротин Госдума дала работникам старше 40 лет выходной день раз в год для диспансеризации Госдума дала работникам старше 40 лет выходной день раз в год для диспансеризации Эксперт: пандемия коронавируса не закончится до Нового года Эксперт: пандемия коронавируса не закончится до Нового года
Комментарии
Общество , Другое , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
Видео
Опубликовано видео задержанного «бутовского маньяка»
00:17
Опубликовано видео задержанного «бутовского маньяка»
Происшествия Новости Москвы
Пролетевшая над головой полицейского пуля террориста попала на видео
00:30
Пролетевшая над головой полицейского пуля террориста попала на видео
Происшествия Украина
Опубликовано видео ответа Дегтярева на призывы покинуть пост
00:41
Опубликовано видео ответа Дегтярева на призывы покинуть пост
Политика
Появилось видео тушения пожаров экипажами Ил-76
00:39
Появилось видео тушения пожаров экипажами Ил-76
Армия
Появилось видео высадки морского десанта в Балтике
02:29
Появилось видео высадки морского десанта в Балтике
Армия
Опубликовано видео захвата лже-полицейских
01:35
Опубликовано видео захвата лже-полицейских
Происшествия
Появилось видео матрасного торнадо в Челябинске
00:20
Появилось видео матрасного торнадо в Челябинске
Происшествия
Задержание террориста в Луцке попало на видео
01:20
Задержание террориста в Луцке попало на видео
Происшествия
Зеленский вдохновил террористов и попал на видео
02:34
Зеленский вдохновил террористов и попал на видео
Происшествия
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение