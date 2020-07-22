Выпускной для школьников в Москве пройдет 24 июля 

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Власти Москвы приняли решение не отменять традиционный выпускной для школьников. Торжественное мероприятие состоится 24 июля в Парке Горького, сообщает ТАССсо ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову

«Хочу всех обрадовать — показатели заболеваемости, действительно, идут вниз, и мы можем на сегодняшний день организовать и провести праздник для московских выпускников», — заявила заммэра.

Для юных участников подготовили «хорошую программу». При этом, подчеркнула Ракова, будут соблюдены все требования безопасности.

Напомним, что последний звонок для выпускников российских школ из-за пандемии коронавируса пришлось проводить в онлайн-формате. В программу мероприятия вошли видеопоздравления и концерты через программу для удаленной конференц-связи.