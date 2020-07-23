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Чечня заказала золотые медали имени Кадырова с бриллиантами 

Lenta.ru и ещё 5 35 минут назад
Чечня потратит миллионы на золотые медали имени Кадырова
Фото: РИА Новости
Власти Чечни планируют потратить 10,2 миллиона рублей на закупку 15 орденов и 15 медалей имени первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Их сделают из золота и украсят драгоценными камнями, говорится в данных тендера на поставку наградной продукции, размещенного на сайте государственных закупок.
«Медаль должна состоять из основы, колодки, украшенной драгоценными камнями, в виде флага Чеченской Республики. Основа медали должна быть из золота 750-й пробы, обрамлена черной холодной эмалью, имеет форму круга
Лицевая (передняя) часть колодки инкрустирована драгоценными камнями: изумруды — 54 штук; бриллианты — 18 штук; рубины — 36 штук», — указано в описании тендера.
Wikipedia
Кроме того, по условиям контракта, на лицевой стороне медали должен быть изображен Кадыров-старший на фоне мечети «Сердце Чечни». Также подробно указаны другие детали дизайна золотых изделий и надпись, которая их украсит: «Ахмат-Хаджи Кадыров» и памятные даты 1951-2004. Аналогичный дизайн получат и ордена, однако надпись на них будет гласить: «Сын своего народа». Ниже в две строки укажут: «Он ушел», «Непобежденным».
Согласно техзаданию, исполнители предоставят образец изделий заказчику уже в течение пяти дней после подписания контракта. Поставить их должны в течение десяти дней.
Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова — высшая награда Чечни. Ее учредили после гибели первого президента республики в 2004 году и вручают за выдающиеся заслуги перед республикой.
Ахмат-Хаджи Кадыров возглавлял Чечню с октября 2003 по май 2004 года, когда погиб в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном.
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