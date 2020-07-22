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В России проходит устный ЕГЭ по иностранному языку 

Мир24 1 час назад
В России проходит устный ЕГЭ по иностранному языку
Фото: МТРК «МИР» / Мария Андросова
В России проходит вторая часть ЕГЭ по иностранному языку. Это последнее испытание для выпускников, которое завершает экзамены этого года. Его письменная часть состоялась 20 июля вместе. Устная — раздел «Говорение» — будет проведена за два дня — начнется в среду и продолжится в четверг.
Отмечается, что процедура сдачи устной части автоматизирована, все проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры. Также могут быть использованы лингафонные кабины со специальным оборудованием, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Рособрнадзор.
Сдавать или не сдавать устную часть экзамена по иностранному языку каждый выпускник принимает сам. Она максимально оценивается в 20 баллов. Обе части оцениваются совместно, результаты станут известны не позднее 2 августа.
Подавляющее большинство выпускников сдают английский язык. Экзамен по немецкому планировали сдавать 1446 участников, по французскому — 942, по испанскому — 171, по китайскому — 145 выпускников.
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Общество , Рособрнадзор , Интерфакс
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