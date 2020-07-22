«Вас заключили под домашний арест, в лагерь сатаны» 

Люди должны сбросить оковы режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и демонтировать все установки связи 5G. Об этом, как сообщает «Ура.ру», заявил схиигумен Сергий.

Сергий, как сообщал «Рамблер», был духовником Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». В апреле он назвал пандемию коронавирусной инфекции псевдопандемией и призвал людей нарушать режим самоизоляции и посещать храмы. В мае схиигумен был запрещен в служении, а в начале июля — лишен сана.

Вчера он опубликовал видеообращение. В ходе него Сергий назвал коронавирусную инфекцию ничтожным продуктом человеческого безумия, ее пандемию — пандемией неверия, заявил, что презирает болезнь и ни во что ее не ставит, а также выразил уверенность, что коронавирус и любые микробы и бактерии, взаимодействующие с 5G, приведут человечество к смерти.

В данной связи схиигумен призвал народы мира 1 августа сбросить с себя оковы добровольно-принудительного домашнего ареста, самоизоляции, и выйти на улицу в знак протеста силам зла.