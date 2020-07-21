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Актер Андрей Сиротин умер в 34 года 

РИА Новости и ещё 7 3 часа назад
Умер 34-летний актёр Андрей Сиротин
Фото: kinopoisk.ru
На 35-м году жизни умер российский актер Андрей Сиротин. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Московского драматического театра имени Пушкина.
"С горечью сообщаем, что не стало талантливого артиста Андрея Сиротина, нашего задумчивого принца Калафа. Соболезнуем близким и родным. Светлая память", — говорится в сообщении.
Причина смерти не называется.
Сиротин окончил мастерскую Олега Кудряшова на режиссерском факультете Российского института театрального искусства — ГИТИС. В кино его знают по работам в сериалах "Перекрестки судьбы", "Достоевский", "Шериф", а также по картине "Дирижер".
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Общество , Олег Кудряшов , Андрей Сиротин
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