Испортил квартирный вопрос: как Петербург обошел Москву 

Санкт-Петербург, Москва и Белгородская область — самые лучшие регионы России по качеству жизни населения, следует из рейтинга регионов России. В числе аутсайдеров — высокодотационные и малонаселенные области Дальнего Востока, Восточной Сибири и две республики Северного Кавказа.

Аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) подготовили рейтинг российских регионов по качеству жизни для населения, обзор охватывает 2019 год. В рейтинге субъекты федерации ранжированы не по традиционным индикаторам экономических возможностей или инвестиционной деятельности, а по целому ряду параметров, оказывающих влияние на качество жизни местных граждан, сообщает принадлежащее Геннадию Березкину издание РБК.

Для оценки учитывались несколько критериев таких, как оборот мелкой торговли на душу населения (как показатель спроса), доступность недвижимости, занятость населения, размеры сбережений, обеспеченность учителями и медиками. В зачет также шли климатические условия местности, а чтобы исключить превышение отдельных показателей, к примеру по обеспеченности социальной инфраструктурой в пересчете на каждого человека, учитывалась поправка на долю проживающих в регионе.

Федеральной налоговой службы и Центробанка. На некоторые показатели (климат) региональные власти не в состоянии повлиять, но остальные напрямую в зоне их ответственности, отметили в НКР. Для оценки регионов учитывались данные Росстата

Рейтинг пока что фиксирует уровень благосостояния россиян до начала «коронакризиса», планируется его обновлять ежегодно.

Проигрыш Москвы Санкт-Петербургу первого места во многом обусловлен низким уровнем столицы (1 балл) по параметру обеспеченности населения жильем. Для примера такой же показатель по обеспеченности жильем у регионов, занявших далеко не первые места, — Чечни, Ингушетии и Тувы. Ухудшает показатели Москвы также точечная застройка, нагромождение высокоэтажных новостроек в непосредственной близости от административных границ города. При этом жители этих домов, формально проживая в Подмосковье, основную часть времени проводят в Москве, отметили в НКР.

По словам главы группы рейтингов органов власти НКР Андрея Пискунова, значительный уровень развития экономики того или иного края, области или республики является необходимым, но не определяющим условием высокого качества жизни россиян.

«Сырьевая монопродуктовая региональная экономика вполне может обеспечивать высокие показатели валового регионального продукта на душу населения, но при этом не создавать достаточного количества рабочих мест и дополнительных перерабатывающих производств в регионе, — отметил он. — В этом случае номинальные показатели экономического развития регионов будут высокими, но не будут отражать реального уровня благосостояния граждан».

В тоже время для Подмосковья с точки зрения качества жизни наличие доминирующего мегаполиса — неоспоримый плюс, это способствует глубокой интеграции экономики региона в столичные бизнес-процессы.

«Множество крупных ретейлеров технически расположены в области, в то время как основную массу покупателей там составляют жители столицы», — заметил Пискунов.

Неожиданным в рейтинге выглядит третье место Белгородской области, которая в своем развитии сделала выбор в пользу сельского хозяйства. У нее наивысшая оценка по обеспеченности жильем, отличные результаты по обороту розничной торговли и уровню сбережений у населения. Немаловажный вклад в ее рейтинг внес и климатический фактор: по климату область, как и Краснодарский край, относится к первому поясу, в отличие, например, от немного отстающей Воронежской области.

Худшими регионами России для жизни стали республики Тыва, Карачаево-Черкесия, Алтай, Еврейская автономная область, Калмыкия, Ингушетия и Хакасия. В десятке отстающих также Марий Эл с Бурятией и Курганская область. Для Тувы, КЧР и Алтая основными причинами появления в числе аутсайдеров стали чрезвычайно низкая потребительская активность, большая просроченная задолженность граждан по кредитам и низкий уровень депозитов по сравнению со средней зарплатой в регионе.

Туву и Карачаево-Черкесию объединяет еще и плохая обеспеченность социальными, культурными и другими учреждениями, а также низкая доступности жилья относительно уровня доходов.

По данным Росстата за прошлый год, уровень бедности (доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) в Туве был самым высоким в стране — 34,7% населения. В КЧР он составляет 23,2%, в Республике Алтай — 24,2%, что почти вдвое превышает общероссийский уровень бедности (12,3%).

В Ингушетии чрезвычайно низкие данные об официальной занятости населения, это говорит о большом масштабе теневой экономики. Подобная занятость считается НКР как негативная, поскольку по сравнению с официальным трудоустройством не предоставляет работникам должной правовой защиты, а доходы жителей подвержены значительным колебаниям.

Владимир Климанов. Аутсайдеры и победители рейтинга оказались прогнозируемыми, отмечает заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников . В тоже время ученого удивило высокое место в рейтинге Воронежской области. Адекватными выводы исследования посчитал и директор Центра региональной политики РАНХиГС