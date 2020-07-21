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Грета Тунберг получила миллион евро «За гуманизм» 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
1 миллион евро получила Грета Тунберг «За гуманизм»
Фото: Reuters
Шведская экозащитница Грета Тунберг получила 1 млн евро в качестве премии "За гуманизм" от португальского благотворительного фонда "Галуст Гюльбенкян". Об этом 17-летняя активистка рассказала в своем "Твиттере", сообщает НСН.
Она заявила, что это "чрезвычайная честь" для нее получить такую награду. Премиальные она пообещала через свой фонд передать экологическим организациям, которые помогают людям, пострадавшим от климатического кризиса, "особенно на глобальном Юге".
Первые 100 тысяч евро Тунберг намерена передать бразильскому фонду SOS Amazônia, созданному ее движением "Пятницы ради будущего", чтобы помочь в борьбе с коронавирусом в лесах Амазонии. Еще 100 тысяч получит в фонд Stop Ecocide Foundation ("Остановите экоцид"), целью которого является признание уничтожения окружающей среды международным преступлением.
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Общество , Грета Тунберг
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