Россияне отреагировали на грядущий масштабный рейд ГИБДД 

Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, садятся ли они за руль в состоянии алкогольного опьянения. Те, кто это делает, признались в том, как часто такое бывает.

67% россиян никогда в жизни не позволили бы себе сесть за руль в нетрезвом виде.

18% опрошенных признались в том, что случаи такие бывали, но сейчас они этого не допускают.

6% проголосовавших садятся за руль пьяными очень часто.

Другие же 6% россиян не водят машину в принципе.

3% участников ответили: «Бывает».

В опросе приняли участие 5256 человек.

С 24 по 26 июля в разных регионах России пройдет рейд ГИБДД . Об этом сообщает PRIMPRESS.

В рамках рейда «Нетрезвый водитель» полицейские будут искать пьяных людей за рулем. По данным портала, на некоторых участках трасс инспекторы планируют останавливать и проверять всех водителей поголовно. В рейде примет участие «максимальное количество» экипажей ДПС.

По административной статье 12.8 за пьяное вождение автомобилистов лишают прав на срок от полутора до двух лет и штрафуют на 30 тысяч рублей.