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Россияне отреагировали на грядущий масштабный рейд ГИБДД 

Лера Букина 44 минуты назад
Россияне отреагировали на грядущий масштабный рейд ГИБДД
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, садятся ли они за руль в состоянии алкогольного опьянения. Те, кто это делает, признались в том, как часто такое бывает.
67% россиян никогда в жизни не позволили бы себе сесть за руль в нетрезвом виде.
18% опрошенных признались в том, что случаи такие бывали, но сейчас они этого не допускают.
6% проголосовавших садятся за руль пьяными очень часто.
Другие же 6% россиян не водят машину в принципе.
3% участников ответили: «Бывает».
В опросе приняли участие 5256 человек.
С 24 по 26 июля в разных регионах России пройдет рейд ГИБДД. Об этом сообщает PRIMPRESS.
В рамках рейда «Нетрезвый водитель» полицейские будут искать пьяных людей за рулем. По данным портала, на некоторых участках трасс инспекторы планируют останавливать и проверять всех водителей поголовно. В рейде примет участие «максимальное количество» экипажей ДПС.
По административной статье 12.8 за пьяное вождение автомобилистов лишают прав на срок от полутора до двух лет и штрафуют на 30 тысяч рублей.
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Общество , ГИБДД
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