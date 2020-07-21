Россиянам рассказали о новом всплеске коронавируса 

«Такого всплеска, как было этой зимой и весной, летом, такого уже не будет, конечно», — заявил он журналистам, его слова приводит агентство «Москва».

По словам Никифорова, вирус «перезаточится», деградирует и приобретет формы или сезонного ОРВИ, или сезонного гриппа.

При этом специалист выразил уверенность, что новый коронавирус пришел надолго и не собирается самоликвидироваться. По словам Никифорова, как и другие респираторные сезонные заболевания, он будет появляться осенью и к лету уходить.

Как сообщал «Рамблер», к 21 июля в России выявлено 783 328 случаев коронавируса, за сутки число зараженных увеличилось на 5 842 человека. За весь период зафиксировано 12 580 летальных исходов, выздоровели 562 384 человека.