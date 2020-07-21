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Россиянам рассказали о новом всплеске коронавируса 

Вероника Полынина и ещё 7 8 минут назад
Повторной вспышки коронавируса не будет, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров.
«Такого всплеска, как было этой зимой и весной, летом, такого уже не будет, конечно», — заявил он журналистам, его слова приводит агентство «Москва».
По словам Никифорова, вирус «перезаточится», деградирует и приобретет формы или сезонного ОРВИ, или сезонного гриппа.
При этом специалист выразил уверенность, что новый коронавирус пришел надолго и не собирается самоликвидироваться. По словам Никифорова, как и другие респираторные сезонные заболевания, он будет появляться осенью и к лету уходить.
Названа выигравшая от коронавируса страна
Как сообщал «Рамблер», к 21 июля в России выявлено 783 328 случаев коронавируса, за сутки число зараженных увеличилось на 5 842 человека. За весь период зафиксировано 12 580 летальных исходов, выздоровели 562 384 человека.
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Общество , Видео , Владимир Никифоров , Федеральное медико-биологическое агентство , АГН "Москва"
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