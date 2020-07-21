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Россиян заверили в отсутствии угрозы нового всплеска коронавируса 

Lenta.ru и ещё 6 15 минут назад
Россиянам рассказали о новом всплеске коронавируса
Фото: ТАСС
Угрозы нового всплеска заражаемости коронавирусом, как было зимой, весной и летом, больше не ожидается. В этом россиян заверил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров, передает агентство «Москва».
Никифоров заявил, что люди переболеют, а коронавирус приобретет формы сезонных заболеваний, таких как грипп или ОРВИ. В таком случае он будет приходить осенью, вызывать «в общем довольно серьезное заболевание» и к лету уходить, сказал инфекционист.
Названа выигравшая от коронавируса страна
Ранее главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил, что осенью в России будет обычный подъем заболеваемости, в том числе и вторая волна коронавируса, но она будет слабее первой. Он добавил, что у многих сформировался иммунитет к коронавирусу, а люди стали серьезнее относиться к профилактике и предупреждениям.
По данным на 21 июля, в России выявлено 783 328 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии зафиксировано 12 580 летальных исходов, выздоровели 562 384 человека.
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Комментарии 1
Общество , Владимир Никифоров , Владимир Чуланов , Минздрав РФ , Федеральное медико-биологическое агентство , АГН "Москва"
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