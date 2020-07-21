Ежегодный оплачиваемый выходной день могут предоставить для прохождения диспансеризации лицам старше сорока лет. На одном из ближайших пленарных заседаний в Госдуме планируют рассмотреть соответствующий законопроект в третьем чтении.

Право на освобождение от работы на один день ежегодно граждане могут получить с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. При этом работники должны будут предоставить работодателю справки, подтверждающие прохождение ими медосмотра в день освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом или коллективным договором организации.