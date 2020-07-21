Ежегодный оплачиваемый выходной день могут предоставить для прохождения диспансеризации лицам старше сорока лет. На одном из ближайших пленарных заседаний в Госдуме планируют рассмотреть соответствующий законопроект в третьем чтении.
Право на освобождение от работы на один день ежегодно граждане могут получить с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. При этом работники должны будут предоставить работодателю справки, подтверждающие прохождение ими медосмотра в день освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом или коллективным договором организации.
По действующим нормам работники имеют право раз в три года брать оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. А работающие пенсионеры и лица предпенсионного возраста могут ежегодно освобождаться от работы для этих целей на два дня. Предлагаемое ежегодное освобождение на один рабочий день для прохождения диспансеризации работникам в возрасте от 40 лет и старше позволит данным гражданам проходить диспансеризацию чаще, не теряя при этом в зарплате. «Сегодня работодатели не всегда идут навстречу своим сотрудникам, чтобы те своевременно могли попасть к врачу, — люди вынуждены брать выходной за свой счёт и терять в зарплате. В результате многие просто отказываются от осмотра. Однако именно регулярное прохождение диспансеризации — залог выявления на ранней стадии хронических или даже смертельно опасных заболеваний», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин при рассмотрении законопроекта во втором чтении. Данный закон, по его словам, будет способствовать сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни наших граждан.