ГД дала работникам старше 40 лет выходной для диспансеризации

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Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении правительственный законопроект о праве работника старше 40 лет на один выходной день ежегодно для прохождения диспансеризации.

"Работники, достигшие возраста 40 лет, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка", — говорится в проекте.

Документ не распространяется на работающих пенсионеров.

Во втором чтении депутаты уточнили форму отчетности работников. Они обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом.

По мнению кабмина, реализация законопроекта обеспечит "повышение доступности диспансеризации, сохранение здоровья работающего населения, увеличение продолжительности активной трудовой жизни" за счет предупреждения заболеваний и их раннего выявления.