Надпись «Лето в Подмосковье» появилась на поле в Ступине 

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Об этом сообщает телеканал «360».

Площадь надписи составляет 16,82 га, или около 16 футбольных полей.

На поле растут травы кормовых культур. Всё, что скосили, отдали на корм. К сентябрю всю территорию выкосят полностью.

Надпись сделали два геодезиста с использованием двух тракторов.