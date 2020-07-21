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Надпись «Лето в Подмосковье» появилась на поле в Ступине 

RT на русском 1 час назад
Надпись «Лето в Подмосковье» появилась на поле в Ступине
Фото: Pixabay
Надпись «Лето в Подмосковье» появилась на поле в городском округе Ступино недалеко от аэропорта Домодедово.
Об этом сообщает телеканал «360».
Площадь надписи составляет 16,82 га, или около 16 футбольных полей.
На поле растут травы кормовых культур. Всё, что скосили, отдали на корм. К сентябрю всю территорию выкосят полностью.
Надпись сделали два геодезиста с использованием двух тракторов.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила туристический сезон в стране.
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Общество , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России , Аэропорт Домодедово , Московская область , Ступино
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