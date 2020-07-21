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Более 860 тонн клубники собрали в Подмосковье 

Lenta.ru и ещё 3 27 минут назад
860 тонн клубники собрали в Подмосковье
Фото: ТАСС
Сельхозпредприятия Подмосковья собрали к настоящему моменту более 860 тонн клубники, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 21 июля.
«Из-за излишней влаги в грунте в этом году нежные ягоды клубники сложно завязываются, медленно поспевают и немного теряют вкус. Дожди прибавили нашим сельхозпроизводителям хлопот по сохранению урожая», —рассказал Разин.
Он уточнил, что сбор клубники продолжится до августа. В прошлом году сельхозпредприятия региона собрали в открытом грунте более 1,2 тысячи тонн клубники.
Всего в регионе насчитывается порядка восьми крупных производителей клубники в открытом грунте.
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Общество , Андрей Разин , Московская область
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