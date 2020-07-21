860 тонн клубники собрали в Подмосковье

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Сельхозпредприятия Подмосковья собрали к настоящему моменту более 860 тонн клубники, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин . Его слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 21 июля.

«Из-за излишней влаги в грунте в этом году нежные ягоды клубники сложно завязываются, медленно поспевают и немного теряют вкус. Дожди прибавили нашим сельхозпроизводителям хлопот по сохранению урожая», —рассказал Разин.

Он уточнил, что сбор клубники продолжится до августа. В прошлом году сельхозпредприятия региона собрали в открытом грунте более 1,2 тысячи тонн клубники.

Всего в регионе насчитывается порядка восьми крупных производителей клубники в открытом грунте.