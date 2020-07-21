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В Калининградской области впервые прошел День янтаря 

ТАСС и ещё 1 42 минуты назад
В Калининградской области впервые прошел День янтаря
Фото: РИА Новости
День янтаря впервые прошел в Калининградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства во вторник. Учреждение в регионе профессионального праздника для всех, кто занимается добычей, обработкой, изготовлением изделий из янтаря, созданием художественных произведений, отметили символическим событием — укладкой во внутреннем дворе башни "Врангель" в Калининграде памятной каменной плитки.
"Заложили каменную плитку с надписью "День янтаря". Из-за пандемии коронавируса День янтаря отмечается символически, янтарщики вместе со всеми, кому интересно, дальше будут продумывать программу, и будет формироваться эта традиция", — сообщили в пресс-службе.
С предложением учредить в Калининградской области День янтаря представители отрасли выступили в феврале этого года. С датой праздника помогли определиться сотрудники Музея янтаря: 21 июля 1947 года по указу советского правительства создали единый комплекс по добыче и переработке янтаря "Комбинат № 9". В этот день фактически основали янтарная отрасль в Калининградской области.
Промышленную добычу янтаря ведет Калининградский янтарный комбинат — единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном, где сосредоточено порядка 90% мировых запасов этого ценного минерала, возраст которого составляет 50 млн лет. Запасы ресурсной базы оцениваются в 116 тыс. тонн, что обеспечит промышленную добычу янтаря в течение 350 лет.
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Общество , ИТАР-ТАСС , Калининград , Калининградская Область
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