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В России выявили 5842 новых случая коронавируса 

Lenta.ru 16 минут назад
5842 новых случая коронавируса выявили в России
Фото: РИА Новости
В России за последние сутки выявили 5842 новых случая заражения коронавирусом в 81 регионе страны. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба во вторник, 21 июля.
Больше всего заразившихся — в Москве (602). Следом идут Ханты-Мансийский автономный округ (228), Свердловская (227) и Нижегородская (196) области, а также Санкт-Петербург (189) и Алтайский край (185). Наименьшее число новых случаев зафиксировано в Еврейской автономной области (два) и Магаданской области (семь).
Кроме того, за последние сутки в России выздоровели 8782 пациентов с коронавирусом, еще 153 человека умерли.
Так, с учетом новых данных, коронавирусом заразились 783 328 россиян. Всего с начала эпидемии вылечилось 562 384 человек, 12 342 скончались.
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Общество , Москва , Ханты-Мансийский автономный округ
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