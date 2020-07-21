Телеведущий Александр Беляев обещал сделать все возможное для выздоровления от рака в ходе своего последнего интервью. «СтарХит» опубликовал отрывки из него.

Вчера, как сообщал «Рамблер», Беляев скончался в реанимации в возрасте 71 года в результате онкологического заболевания. Сегодня «СтарХит» обнародовал отрывки из интервью с ним, которые не публиковались ранее. В ходе него журналист сообщил, что у него хорошие анализы, стабильные показатели, ему не стало хуже, он не ощущает ничего плохого, и это хорошо, а главное — что он все еще может говорить.

«Боюсь сглазить, а то обязательно на следующий день станет все плохо», — признался он.

Беляев заверил, что сделает максимум, чтобы выкарабкаться. Также он рассказал, что последняя перенесенная им операция была уникальной — длилась девять часов, в ходе нее хирурги вырезали опухоль практически полностью.

Телеведущий упомянул, что ранее в день своего рождения дарил себе путешествие, но рак это изменил — теперь главным подарком для него является быть 365 дней здесь и сейчас.