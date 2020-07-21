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Оценены масштабы предстоящего вакцинирования от коронавируса в России 

Lenta.ru 33 минуты назад
Оценены масштабы предстоящего вакцинирования от COVID-19
Фото: РИА Новости
В ближайшее время вакцина от коронавируса потребуется 40-50 миллионам жителей России. Такую оценку масштабов предстоящей вакцинации дал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в разговоре с «Аргументами и Фактами».
По его словам, к концу 2020 года планируется произвести до 200 миллионов доз препарата. 30 из них сделают в России, остальные — компаниями-партнерами по всему миру. В 2021 году будет выпущено еще более трех миллиардов доз вакцин на основе аденовирусных векторов.
Он добавил, что массовое производство отечественного препарата ожидается уже в августе, после одобрения со стороны российских регуляторов. В других странах оно начнется в сентябре.
«Массовое производство этой вакцины сможет остановить потенциальную вторую волну пандемии», — сказал Дмитриев.
Ранее начальник лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков говорил, что нет необходимости массово производить вакцину от COVID-19. Он отметил, что россияне уже начали вырабатывать коллективный иммунитет естественным путем.
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Комментарии
Общество , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций , Аргументы и Факты
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