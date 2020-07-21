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Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке 

Алевтина Жаркова 24 минуты назад
Американка с голой грудью исполнила эротический танец на парковке. Полуголая женщина на радость очевидцам станцевала на одной из автомобильных парковок в Нью-Йорке. На видео, опубликованное в Twitter пользователем @KIILOLOO, обратило внимание издание New York Post.
На кадрах женщина в одних трусах исполнила зажигательный танец возле автомобиля под воодушевляющие крики толпы мужчин и женщин, собравшихся у автозаправки. Зрители при этом кидали ей под ноги деньги.
Из-за непростой эпидемиологической ситуации сейчас в городе закрыты все стриптиз-клубы. Власти Нью-Йорка санкционировали работу таких заведений лишь за его пределами.
Общество , Видео , В мире , США , Нью-Йорк
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