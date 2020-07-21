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Рамблер, какие новости?

Сергей Василенок
48 минут назад
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Рамблер, какие новости?
Фото: РамблерРамблер
"Рамблер, какие новости?" - новостной подкаст портала Рамблер.
Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.
  • В Кремле прокомментировали хабаровские митинги
  • МВД признало невыполнимым одно из поручений Путина
  • Рамзан Кадыров попал под новые санкции США
  • Алексей Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
  • Житель Краснодара решил впечатлить девушку и попал на штраф от ГИБДД
Комментарии
Общество,ГИБДД,Фонд борьбы с коррупцией,Google,Apple,МВД
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