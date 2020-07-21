В Бурятии смягчили ряд ограничений по коронавирусу 

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Баням и саунам в Бурятии , закрытым ранее из-за карантина по коронавирусу, разрешили работу, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Двадцатого июля на заседании республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией принято решение о снятии ограничений на работу саун и бань. Соответствующие изменения внесены в указ главы Республики Бурятия", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что работа в этой сфере возможна при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора . В частности, установлено ограничение на загрузку объекта в объеме не более 50% единовременной пропускной способности объекта. В республике сохраняются ограничения на работу СПА-салонов, массажных салонов и соляриев.

По информации республиканского главка Роспотребнадзора на утро вторника, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 3767 случаев заболевания коронавирусом, за сутки 38 случаев.

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