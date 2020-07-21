Международные полеты могут возобновить из шести городов

Глава Росавиации Александр Нерадько направил проект алгоритма восстановления международного авиасообщения, первый этап которого предусматривает разрешение на полеты за границу из шести российских городов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ и источник в крупном российском аэропортовом холдинге.
Как отмечает издание, в проекте алгоритма указывается, что Роспотребнадзор, Росавиация и МИД России будут согласовывать список стран для возобновления международного сообщения с территориальными подразделениями Роспотребнадзора Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.
По словам источника газеты, это означает, что на первом этапе полеты за границу будут осуществляться только из этих городов. На втором этапе возобновления авиасообщения предполагается, что Роспотребнадзор будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию и каждые две недели вместе с Росавицией и МИД России направлять в правительство список государств, полеты в которые будут возможны из любого российского международного аэропорта.
По словам источника в крупном российском аэропорте, Роспотребнадзор считает правильным ограничить число готовых обслуживать международные рейсы аэропортов, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса в России.
Россия с 27 марта приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами из-за коронавируса. Авиакомпании продолжают выполнять специальные вывозные рейсы для россиян. В июле Росавиация разработала этапы возобновления авиасообщения с иностранными государствами. На первом этапе будут открывать сообщение со странами, где фиксируется наиболее благоприятная ситуация с Covid-19. 15 июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство «в ближайшее время» ждет информации от авиавластей РФ по переговорам о возобновлении сообщения с некоторыми странами.