Международные полеты могут возобновить из шести городов

Глава Росавиации Александр Нерадько направил проект алгоритма восстановления международного авиасообщения, первый этап которого предусматривает разрешение на полеты за границу из шести российских городов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ и источник в крупном российском аэропортовом холдинге.

По словам источника газеты, это означает, что на первом этапе полеты за границу будут осуществляться только из этих городов. На втором этапе возобновления авиасообщения предполагается, что Роспотребнадзор будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию и каждые две недели вместе с Росавицией и МИД России направлять в правительство список государств, полеты в которые будут возможны из любого российского международного аэропорта.

По словам источника в крупном российском аэропорте, Роспотребнадзор считает правильным ограничить число готовых обслуживать международные рейсы аэропортов, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса в России.