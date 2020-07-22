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Часть россиян получит дополнительный выходной

Ura.Ruиещё 6
13 минут назад
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Россияне от 40 лет и старше ежегодно будут получать по одному дополнительному выходному дню. Это изменение в ТК России сделано для того, чтобы люди могли пройти диспансеризацию, объясняется на сайте Госдумы.
Россияне получат дополнительный выходной
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Работники, достигшие возраста 40 лет, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка», — говорится в поправке в трудовой кодекс.
При этом придется подтвердить, что человек действительно прошел диспансеризацию. Сотрудника обяжут принести справку из поликлиники. В Госдуме отметили, что оплачиваемый выходной для проходящих диспансеризацию работников, был предусмотрен и раньше, но взять его можно было только раз в три года.
Премьер Михаил Мишустин 15 июля пообещал регионам возобновить диспансеризацию для взрослых россиян. В этом году ее приостановили из-за кононавируса. Для этого Минздрав РФ уже успел выпустить перечень рекомендаций, которые помогут при возобновлении обследования граждан в период пандемии, пишет агентство Nation news.
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Общество,Михаил Мишустин,Минздрав РФ,Госдума,Россия
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