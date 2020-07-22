Россияне получат дополнительный выходной

При этом придется подтвердить, что человек действительно прошел диспансеризацию. Сотрудника обяжут принести справку из поликлиники. В Госдуме отметили, что оплачиваемый выходной для проходящих диспансеризацию работников, был предусмотрен и раньше, но взять его можно было только раз в три года.