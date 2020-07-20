«Он не преступник»: крёстный отец оправдал Ефремова

Он рассказал, что и сам когда-то сел за руль пьяным и попал в аварию. Тогда он едва не погиб и после этого переосмыслил свою жизнь.

И Мише Господь даёт шанс на переосмысление чего-то важного в жизни. Но он не преступник: преступник следит за жертвой, готовится, — пояснил он в разговоре с «Московским Комсомольцем».

Мищенко отметил, что актёр с уважением относится к вере, а после того как «грешит», очень мучается. Режиссёр добавил, что знает совестливого и ранимого Ефремова. Это совсем не тот актёр, которого отличают «защитная маска и бравада». Артист, по его словам, несмотря на то что был много раз женат, никогда не бросал своих детей и бывших жён и всегда оказывал им финансовую помощь.

Мищенко опасается, что Ефремова могут отправить на поселение. По его словам, лучше бы артиста отправили в колонию.

Он же не убежал, не прокапался, чтобы утром заявить, будто был трезвым, не отказался. Это говорит о нём как о человеке, — считает собеседник издания.

Артист добавил, что сейчас ждёт суда и в случае, если Ефремова отправят в колонию, готов поехать туда, чтобы добиться свидания с крестником.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

По делу проходят четверо пострадавших. Ими официально признали жену погибшего, двух его сыновей и брата.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. Теперь ему грозит реальный срок лишения свободы. Сейчас Ефремов помещён под домашний арест и может получить до 12 лет колонии.

Ранее NEWS.ru писал, что суд над актёром Михаилом Ефремовым начнётся в начале августа. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.