Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крестный отец Ефремова рассказал о мучениях актера 

РИА Новости 30 минут назад
«Мише дается шанс»
Фото: РИА Новости
Смертельная авария с участием Михаила Ефремова стала большим несчастьем, однако актера нельзя считать преступником, заявил "МК" его крестный отец актер и режиссер Василий Мищенко.
"Преступник следит за жертвой, готовится", — пояснил он.
Мищенко рассказал, что однажды тоже сел за руль нетрезвым и попал в ДТП.
"Но после этого случая навсегда прекратил. И Мише Господь дает шанс на переосмысление чего-то важного в жизни", — считает собеседник издания.
Он отметил, что Ефремов с уважением относится к вере, а после того как "грешит", очень мучается и кается. Крестный артиста назвал его совестливым и ранимым человеком. Он добавил, что иногда складывается обратное впечатление, однако это "защитная маска и бравада".
Как пишет "МК", Мищенко опасается, что Ефремова могут отправить на поселение.
"Лучше уж колония. Он же не убежал, не прокапался, чтобы утром заявить, будто был трезвым, не отказался. Это говорит о нем как о человеке", — цитирует его издание.
Артист добавил, что если Ефремова отправят в колонию, то он поедет туда, чтобы встретиться с крестником.

Смертельное ДТП

Вечером 8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого умер в больнице на следующий день.
Как показала экспертиза, в момент аварии артист был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас он находится под домашним арестом. Сегодня московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу артиста.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов извинился перед семьей погибшего. Артист также заявил, что честно понесет наказание, назвав содеянное "непростительным". По словам адвоката родственников погибшего Александра Добровинского, они не приняли извинения, а от предложенных Ефремовым денег "полностью отказались".
Впоследствии адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что его клиент не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала машина" Ефремова.
Последние новости
В "Сколтехе" рассказали, откуда коронавирус попал в Россию В "Сколтехе" рассказали, откуда коронавирус попал в Россию Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса США готовятся к госперевороту после выборов США готовятся к госперевороту после выборов
Комментарии 1
Общество , Михаил Ефремов , Василий Мищенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Видео
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
01:22
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
02:30
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
00:24
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
00:38
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
00:29
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
Раскрыты обстоятельства смерти Александра Беляева
00:19
Раскрыты обстоятельства смерти Александра Беляева
Общество
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
00:17
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
Происшествия
Грядет война: армяне и азербайджанцы делят Москву
02:45
Грядет война: армяне и азербайджанцы делят Москву
Происшествия Статьи
Названа выигравшая от коронавируса страна
00:57
Названа выигравшая от коронавируса страна
В мире
У Фургала нашли связи, помешавшие его аресту
00:37
У Фургала нашли связи, помешавшие его аресту
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение