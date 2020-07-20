Шевчук поддержал Фургала 

9 июля, как сообщал «Рамблер», Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство, этапирован в Москву и заключен под стражу. Некоторое время спустя в Хабаровске начались массовые акции в поддержку Фургала.

Сегодня хабаровский штаб Навального опубликовал видеообращение Шевчука по этому поводу. В ходе него музыкант назвал Хабаровск славным городом, а события, происходящие там в настоящее время, — борьбой за справедливость.

«Питерские музыканты в лице группы ДДТ всячески поддерживают вашу (жителей Хабаровска. — Прим. ред.) борьбу. Добра вам и удачи! Хабаровск — ты не один!» — добавил он.