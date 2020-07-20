Петербуржцев оставят без армянских абрикосов

Торговцы из Азербайджана пригрозили оставить петербуржцев без армянских абрикосов на фоне развивающегося конфликта между странами из-за Нагорного Карабаха, пишет 47 News.

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По данным издания, стычка между представителями двух диаспор произошла на Софийской набережной, куда фермеры из Армении привезли абрикосы. Их встретили арендодатели, уроженцы Азербайджана, и потребовали уехать без выгрузки товара.

В результате фрукты пришлось продавать у ближайшей станции метро. Причем, по словам собеседника издания, торговцам удалось повысить цену по сравнению изначальной — со 130 до 150 рублей за килограмм.

Пострадавшие отмечают, что прежде никогда не испытывали проблем с представителями Азербайджана, с которыми привыкли вести бизнес и арендовать площади.

В середине июля в Москве произошел конфликт между армянскими торговцами, арендовавшими площади торгового центра «Фуд Сити», и его руководством. Центр принадлежит предпринимателям азербайджанского происхождения Году Нисанову и Хараху Илиеву.