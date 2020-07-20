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Дочь Кадырова ответила Госдепу США 

Общественная служба новостей 3 часа назад
Дочь Кадырова ответила Госдепу
Фото: Instagram
Дочь главы Чечни Айшат Кадырова ответила Госдепу США на внесение в «черный список». Согласно позиции Вашингтона, Рамзан Кадыров причастен к «многочисленным грубым нарушениям прав человека, имевшим место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни».
В своем Instagram Айшат Кадырова написала, что всегда была и будет верной помощницей своему отцу.
“Я вижу, как переживает Рамзан Кадыров за судьбу своего народа, как искренне любит нашу Родину. Всегда и во всем я была, есть и буду своему отцу верной помощницей. Всегда полагала, что моя скромная моральная поддержка моего отца остается незаметной, и предположить не могла, что стану настолько известной в далекой стране за океаном, что мое имя будет включено в какие-то там их списки”, — написала Кадырова.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что США ввели санкции против Кадырова.
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Общество , Рамзан Кадыров , Айшат Кадырова , Госдеп США , Чеченская Республика
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