Иммунолог посмеялся над ношением масок на улице

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов назвал «смешным» ношение масок на улице с целью предотвращения заражения коронавирусом.

«Есть понятие — заражающая доза, человек должен вдохнуть некоторое количество вируса, чтобы заразиться. На улице, где дует ветер, получить эту дозу сложно. Люди кашляют, выдыхают этот вирус, а ветер всё уносит. На улице, на пляже ношение масок — это смешно», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».

При этом он подчеркнул важность ношения масок в помещениях и других закрытых пространствах. Специалист призвал власти не экономить на вентиляции в общественном транспорте и следить, чтобы люди не скапливались в вагонах.

Владислав Жемчугов назвал избыточными мерами обработку улиц городов хлоркой.

«Дезинфекция хлоркой улиц и лавочек — это смешно. Мы наоборот способствуем развитию устойчивых форм», — отметил иммунолог.

По его словам, улицы достаточно мыть водой, чтобы смывать пыль и пыльцу растений, к которым «прилипают» вирусы и микробы.

Как сообщал «Рамблер», ранее вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что у жителей России сформировался «небольшой» коллективный иммунитет к новому коронавирусу. По мнению Альтштейна, о появлении иммунитета говорит тот факт, что после снятия ограничений заболеваемость не растет.