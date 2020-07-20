Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт посмеялся над ношением масок на улице 

Вероника Полынина и ещё 5 15 минут назад
Иммунолог посмеялся над ношением масок на улице
Фото: РИА Новости
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов назвал «смешным» ношение масок на улице с целью предотвращения заражения коронавирусом.
«Есть понятие — заражающая доза, человек должен вдохнуть некоторое количество вируса, чтобы заразиться. На улице, где дует ветер, получить эту дозу сложно. Люди кашляют, выдыхают этот вирус, а ветер всё уносит. На улице, на пляже ношение масок — это смешно», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».
При этом он подчеркнул важность ношения масок в помещениях и других закрытых пространствах. Специалист призвал власти не экономить на вентиляции в общественном транспорте и следить, чтобы люди не скапливались в вагонах.
Россияне начали отказываться от масок и перчаток
Владислав Жемчугов назвал избыточными мерами обработку улиц городов хлоркой.
«Дезинфекция хлоркой улиц и лавочек — это смешно. Мы наоборот способствуем развитию устойчивых форм», — отметил иммунолог.
По его словам, улицы достаточно мыть водой, чтобы смывать пыль и пыльцу растений, к которым «прилипают» вирусы и микробы.
Как сообщал «Рамблер», ранее вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что у жителей России сформировался «небольшой» коллективный иммунитет к новому коронавирусу. По мнению Альтштейна, о появлении иммунитета говорит тот факт, что после снятия ограничений заболеваемость не растет.
Видео дня. Сколько стоит недвижимость российских звезд за границей
Комментарии 12
Общество , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Видео
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
01:22
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
02:30
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
00:24
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
00:38
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
00:29
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
Раскрыты обстоятельства смерти Александра Беляева
00:19
Раскрыты обстоятельства смерти Александра Беляева
Общество
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
00:17
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
03:21
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
Происшествия
Лукашенко отдал США новые рычаги влияния на Россию
00:50
Лукашенко отдал США новые рычаги влияния на Россию
В мире
Бузова сделала провокационное заявление
00:57
Бузова сделала провокационное заявление
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение