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Навальный объявил о закрытии ФБК 

ТАСС 1 час назад
Навальный объявил о закрытии ФБК
Фото: РИА Новости
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный объявил о закрытии проекта и переходе на другое юридическое лицо. Об этом он сообщил в понедельник на своем сайте.
"Мы закрываем Фонд борьбы с коррупцией, — говорится в сообщении. — В нашем же случае мы действительно вынуждены сказать, что некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", которую я основал 9 лет назад, пришел конец, потому что у нас ее просто отняли".
Навальный уточнил, что ФБК перейдет на другое юридическое лицо и продолжит работу. По его словам, ликвидация фонда связана с невозможностью выплатить взысканные с ФБК по суду 29 млн рублей.
В октябре Арбитражный суд Москвы взыскал с блогера Алексея Навального, активистки Любови Соболь, а также Фонда борьбы с коррупцией порядка 88 млн рублей по иску пищевого комбината "Московский школьник".
Судья взыскал с Навального 29,2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и 18 тыс. рублей госпошлины. Такую же сумму он взыскал с ФБК и Соболь, которые также выступали ответчиками по иску.
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Общество , Алексей Навальный , Любовь Соболь , Фонд борьбы с коррупцией
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