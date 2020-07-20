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Медиков Санкт-Петербурга начнут тестировать на антитела к коронавирусу 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Медиков Санкт-Петербурга протестируют на COVID-19
Фото: РИА Новости
Медицинских работников Санкт-Петербурга начнут тестировать на наличие антител к новой коронавирусной инфекции, из Резервного фонда городского правительства на закупку тест-систем выделят 10,9 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.
"Из Резервного фонда городского правительства выделяется 10 950 000 рублей на приобретение наборов тест-систем для проведения иммуноферментного анализа определения иммуноглобулина G. Необходимость регулярного проведения тестирования в отношении медицинских работников обусловлена санитарно-эпидемиологическими требованиями. Результаты тестирования позволяют определять наличие у медицинских работников защитных антител к новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.
Тест-системы получат девять лабораторий медицинских организаций, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга.
За время пандемии в Петербурге заразились коронавирусом около 5 тыс. сотрудников медицинских учреждений, девять умерли.
По последним данным, в Петербурге выявили 29 541 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 22 425 человек, умерли 1 807.
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Общество , Правительство Санкт-Петербурга , Санкт-Петербург
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