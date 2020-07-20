Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян официально освободили от выплаты чаевых 

Павел Тиунов 1 час назад
Россиян официально освободили от выплаты чаевых
Фото: ТАСС
Клиенты российских заведений общественного питания не обязаны оставлять чаевые, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном сайтеправовых и нормативных актов.
Речь идет о новых правилах для кафе и ресторанов, которые разработал Роспотребнадзор на замену устаревшим требованиям, действовавшим в стране на протяжении последних 20 лет. В частности, в проекте постановления правительства РФ говорится, что клиентам должна предоставляться возможность заказать еду онлайн до прихода в заведение, а также посетителей не должны обязывать выплачивать чаевые.
«Исполнитель не вправе включать в заказ иные расходы (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и т.д.), не относящиеся к стоимости продукции, указанной в меню», — подчеркивается в постановлении.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России в беседе с корреспондентом принадлежащего Григорию Березкину издания РБК отметил, что новые правила не обсуждались с представителями отрасли. При этом, по его словам, никаких нововведений в документе нет: клиенты и сегодня н обязаны оставлять чаевые за обслуживание. Однако, по его словам, некоторые правила дают основания для внеплановых проверок заведений контролирующими органами.
Видео дня. Сколько стоит недвижимость российских звезд за границей
Комментарии
Общество , Григорий Березкин , Правительство РФ , Роспотребнадзор , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о последних днях актрисы Макаровой
Стало известно о последних днях актрисы Макаровой
Кремль: «Путин требует от всех госслужащих полной открытости»
Кремль: «Путин требует от всех госслужащих полной открытости»
Призывникам продлили ежемесячные выплаты
Призывникам продлили ежемесячные выплаты
Женщина сорвалась в пропасть и попала на видео
Женщина сорвалась в пропасть и попала на видео
Видео
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
00:17
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
03:21
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
Происшествия
Опубликовано видео застрявшей с детьми карусели в Нальчике
00:41
Опубликовано видео застрявшей с детьми карусели в Нальчике
Происшествия
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
00:50
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
Наука и техника Наука
Сознавшийся в новых преступлениях ангарский маньяк попал на видео
01:25
Сознавшийся в новых преступлениях ангарский маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Десантирование разведгруппы попало на видео
00:49
Десантирование разведгруппы попало на видео
Армия
Солнце с рекордного расстояния попало на видео
00:48
Солнце с рекордного расстояния попало на видео
Наука и техника
Симоньян обратилась к Армении
01:42
Симоньян обратилась к Армении
Политика
Появилось видео пожара в соборе во Франции
01:07
Появилось видео пожара в соборе во Франции
Происшествия
Ребенок сбежал от родителей и попал на видео
03:30
Ребенок сбежал от родителей и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение