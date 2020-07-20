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Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,96 

ТАСС 53 минуты назад
0,96 составил коэффициент распространения COVID-19 в РФ
Фото: Reuters
Коэффициент распространения коронавируса в России за сутки снизился на 0,02, до отметки 0,96. В Москве этот показатель в понедельник составил 0,95, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент, отражающий скорость распространения инфекции, находится выше единицы — в Ростовской области он составил 1,07. В других он ниже 1.
Помимо Москвы, это Санкт-Петербург (0,8), Подмосковье (0,89), Воронежская область (0,92), Ханты-Мансийский автономный округ (0,93), Иркутская область (0,95), Нижегородская и Свердловская области (0,97), Красноярский край (0,98).
Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.
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Общество , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Москва , Ростовская Область
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