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Названы города России с самыми вежливыми жителями 

Lenta.ru и ещё 6 20 июля 2020
Названы города России с самыми вежливыми жителями
Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»
Самые вежливые россияне проживают в Нижнем Новгороде, Новосибирске и Томске, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Zoom Market (материалы есть в распоряжении «Ленты.ру»).
В ходе исследования респондентов, проживающих в 20 крупнейших городах страны, спросили, всегда ли они уважительно и тактично общаются с людьми, дают ли возможность собеседнику высказать свою точку зрения, могут ли назвать себя вежливыми. Наибольшая доля положительных ответов была зафиксирована в трех вышеуказанных локациях.
В топ-10 также попали (в порядке убывания места в рейтинге): Казань, Санкт-Петербург, Красноярск, Самара, Екатеринбург, Волгоград и Челябинск. Москва, где число жителей максимально, оказалась на 17 месте списка.
Ранее в июле стало известно, что из-за эпидемии коронавируса россияне массово захотели жить отдельно друг от друга. Как показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 39 процентов граждан стали рассматривать частные дома как более предпочтительные для проживания.
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Общество , ВЦИОМ , Lenta.ru , Новосибирск , Томск
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