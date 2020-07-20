Названы города России с самыми вежливыми жителями 

Самые вежливые россияне проживают в Нижнем Новгороде, Новосибирске Томске , свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Zoom Market (материалы есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В ходе исследования респондентов, проживающих в 20 крупнейших городах страны, спросили, всегда ли они уважительно и тактично общаются с людьми, дают ли возможность собеседнику высказать свою точку зрения, могут ли назвать себя вежливыми. Наибольшая доля положительных ответов была зафиксирована в трех вышеуказанных локациях.

В топ-10 также попали (в порядке убывания места в рейтинге): Казань, Санкт-Петербург, Красноярск, Самара, Екатеринбург, Волгоград и Челябинск. Москва, где число жителей максимально, оказалась на 17 месте списка.