Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шевчук поддержал протестующих против ареста Фургала в Хабаровске 

News.ru 3 часа назад
Шевчук поддержал протестующих против ареста Фургала в Хабаровске
Фото: News.ru
Лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук записал видеообращение со словами поддержки в адрес жителей Хабаровска, больше недели протестующих против ареста губернатора края Сергея Фургала.
Как подчеркнул музыкант, сейчас в России многие неравнодушные люди следят за развивающимися событиями и сочувствуют хабаровчанам. По его словам, исполнители из Санкт-Петербурга в лице группы «ДДТ» поддерживают протестующих в их борьбе за справедливость.
Добра вам и удачи. Хабаровск, ты не один! — заявил Шевчук.
Видеозапись была обнародована в Twitter штабом оппозиционного политика Алексея Навального в Хабаровске.
Фургала задержали и переправили в Москву 9 июля. Его подозревают в организации одного покушения и серии убийств ряда предпринимателей. По данным Следственного комитета, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд столицы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным себя Фургал не признал.
После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста проходят в городе уже неделю. По данным СМИ, в самой массовой из них, 11 июля, приняли участие около 30 тысяч человек. В МВД заявили, что число митингующих составило от 10 тысяч до 12 тысяч человек.
Как ранее писал NEWS.ru, вечерняя несогласованная акция протеста в защиту арестованного губернатора Сергея Фургала завершилась 19 июля в Хабаровске. Ранее местные жители уже собирались для проведения митинга, однако на утреннее шествие собралось мало людей и было решено отложить его до вечера.
Второй митинг собрал около 200–300 человек. Активисты, скандируя лозунги в защиту Фургала, проследовали по улицам города.
Видео дня. Сколько стоит недвижимость российских звезд за границей
News.ru: последние новости
Умер композитор Евгений Родыгин Умер композитор Евгений Родыгин Россиян будут выселять из аварийного жилья без их согласия Россиян будут выселять из аварийного жилья без их согласия Учёный оценил возможность второй волны коронавируса в РФ Учёный оценил возможность второй волны коронавируса в РФ
Комментарии
Общество , Алексей Навальный , Сергей Фургал , Юрий Шевчук , МВД , Санкт-Петербург , Хабаровск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Видео
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
00:17
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
03:21
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
Происшествия
Опубликовано видео застрявшей с детьми карусели в Нальчике
00:41
Опубликовано видео застрявшей с детьми карусели в Нальчике
Происшествия
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
00:50
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
Наука и техника Наука
Сознавшийся в новых преступлениях ангарский маньяк попал на видео
01:25
Сознавшийся в новых преступлениях ангарский маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Десантирование разведгруппы попало на видео
00:49
Десантирование разведгруппы попало на видео
Армия
Солнце с рекордного расстояния попало на видео
00:48
Солнце с рекордного расстояния попало на видео
Наука и техника
Симоньян обратилась к Армении
01:42
Симоньян обратилась к Армении
Политика
Появилось видео пожара в соборе во Франции
01:07
Появилось видео пожара в соборе во Франции
Происшествия
Ребенок сбежал от родителей и попал на видео
03:30
Ребенок сбежал от родителей и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение