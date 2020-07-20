Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учителя оценили сложность скандального ЕГЭ по химии 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Учителя оценили сложность скандального ЕГЭ по химии
Фото: ТАСС
Преподаватели, частные репетиторы и химики прокомментировали «Коммерсанту» задания Единого госэкзамена по химии в этом году, который вызвал возмущение родителей и учеников.
«Рамблер» писал, что экзамен прошел 16 июля. После его проведения на портале Change.org появилось сразу несколько петиций, авторы которых раскритиковали сложность заданий на ЕГЭ по химии и отметили, что они не совпадали с подготовительными материалами.
По словам выпускницы из Владимира, у нее возникли сложности даже с первыми заданиями, несмотря на подготовку к ЕГЭ.
«В какой-то момент я вижу, что в аудитории плачет мальчик. Затем еще одна девочка начинает плакать. Я вижу, что все плачут, я не понимаю, что происходит. Тут говорят, что осталось полчаса, и у меня наворачиваются слезы», — описала она атмосферу на экзамене.
Учительница химии подтвердила «Коммерсанту», что ее ученики вышли с экзамена «в прострации» и говорили, что был «труднейший тест».
При этом опрошенных изданием учителя, репетиторы и химики подчеркнули, что проблема была в формулировках, из-за которых усложнились задания.
«Задания в сумме получились несбалансированными, с вызовами и провокацией. Но это не значит, что их невозможно было решить, опираясь на школьную программу. Обычно моим ученикам хватало два с половиной часа на решение задач и занесение ответов в бланки, а в этот раз трех с половиной часов для всех ребят оказалось недостаточно», — пояснил репетитор Семен Васин из Санкт-Петербурга.
При этом преподаватель онлайн-курсов для подготовки к ЕГЭ по химии кандидат химических наук Сергей Широкопояс подчеркнул, что вопросов, выходящих за рамки школьной программы, на экзамене практически не было, однако задания были сформулированы таким образом, чтобы «взять на испуг».
«Это привело лишь к тому, что многие ученики не смогли правильно распределить время для решения (…) «Посыпались» те дети, которые чуть слабее по стрессоустойчивости и кто просто отрешал только шаблонные задания при подготовке. Их необычные вещи в заданиях просто напугали», — пояснил он.
В Рособрнадзоре также заверили, что задания на ЕГЭ по химии «не выходили за рамки школьной программы» и предложили дождаться результатов экзамена.
Видео дня. Сколько стоит недвижимость российских звезд за границей
Комментарии 1
Общество , Рособрнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
Полицейский бросился с 13-го этажа вслед за педофилом
Полицейский бросился с 13-го этажа вслед за педофилом
«Уже не отмыть»: Собчак вынесли приговор
«Уже не отмыть»: Собчак вынесли приговор
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Видео
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
00:17
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
03:21
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
Происшествия
Опубликовано видео застрявшей с детьми карусели в Нальчике
00:41
Опубликовано видео застрявшей с детьми карусели в Нальчике
Происшествия
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
00:50
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
Наука и техника Наука
Сознавшийся в новых преступлениях ангарский маньяк попал на видео
01:25
Сознавшийся в новых преступлениях ангарский маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Десантирование разведгруппы попало на видео
00:49
Десантирование разведгруппы попало на видео
Армия
Солнце с рекордного расстояния попало на видео
00:48
Солнце с рекордного расстояния попало на видео
Наука и техника
Симоньян обратилась к Армении
01:42
Симоньян обратилась к Армении
Политика
Появилось видео пожара в соборе во Франции
01:07
Появилось видео пожара в соборе во Франции
Происшествия
Ребенок сбежал от родителей и попал на видео
03:30
Ребенок сбежал от родителей и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение