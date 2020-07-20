Ожидается, что вторая волна коронавируса будет ослаблена ультрафиолетовым излучением в летние месяцы. Об этом рассказал известный иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи.

По мнению специалиста, вторая волна коронавирусной инфекции будет значительно слабее первой. В ходе исследований было установлено, что ультрафиолет даже в малых количествах разрушительно влияет на вирус.

В качестве еще одного аргумента ослабления второй волны Клеричи назвал готовность медицинской системы и общества во всем мире к борьбе с распространением коронавируса, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что специалисты Сколковского института науки и технологий пришли к выводу, что коронавирус был завезен в Россию не из Китая, а в большей степени из Европы.