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Умер автор песни «Ой, рябина кудрявая» Евгений Родыгин 

ТАСС и ещё 9 1 час назад
Умер Евгений Родыгин
Фото: ТАСС
Уральский композитор и автор песен, народный артист России Евгений Родыгин умер на 96-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в Союзе композиторов Свердловской области.
"Да, скончался вчера, ему было 95 лет", — сказал собеседник агентства, добавив, что информация о прощании будет позже.
Родыгин — почетный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга, народный артист России. В 2010 году его избрали в состав почетного секретариата Союза композиторов России. Работал в Уральском народном хоре, написал в те годы наиболее популярные песни "Уральская рябинушка" ("Ой, рябина кудрявая"), "Куда бежишь, тропинка милая", "Едут новоселы", "Белым снегом", "У границы". Также композитор писал музыку для спектаклей Свердловского театра драмы и фильмов Свердловской киностудии.
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