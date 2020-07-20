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Штормовое предупреждение объявлено в Крыму 

Аргументы Недели и ещё 3 2 часа назад
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму
Фото: РИА Новости
После аномальной жары на Крым надвигаются сильные дожди и резкое похолодание. Согласно последней информации метеорологов, на территории республики в понедельник объявлено штормовое предупреждение.
Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов уточнил, что 20 и 21 июля на полуострове ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.
В данных условиях не исключается возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах ЖКХ и энергетики, подтоплением территорий. Возможны нарушения в работе транспорта, а также повреждение и даже гибель сельскохозяйственных растений. Кроме того, имеется угроза жизни граждан в связи с вероятным падением деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций, а также из-за обрывов линий электропередач.
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Общество , Погода , Сергей Шахов , Республика Крым
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