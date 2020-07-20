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Стало известно, откуда коронавирус пришёл в Россию 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Ученые: коронавирус пришел в Россию из стран Европы
Фото: Reuters
Российские учёные провели первое в стране исследование геномной эпидемиологии COVID-19 и выяснили, что коронавирусая инфекция нового типа, в отличие от других стран, проникла в Россию не из Китая, а из стран Европы. Об этом сообщили в пресс-службе Сколтеха, который анализировал данные вместе с другими научными организациями.
Учёные сопоставили генетические данные по циркулирующим в РФ вирусам и данные о передвижении населения. Оказалось, что вирусное разнообразие в России получено благодаря 67 независимым завозам вируса в разные города в период с конца февраля по начало марта, передаёт РИА Новости.
При этом многие ранние случаи завоза не дали вспышек инфекции. Также стало понятно, что в России циркулируют как минимум девять вариантов вируса, не встречающихся в других странах.
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Общество , РИА Новости , Китай
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