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В ДТП погиб депутат парламента Бурятии Александр Лоншаков 

Газета.Ru и ещё 4 56 минут назад
Погиб депутат парламента Бурятии Александр Лоншаков
Фото: сайт народного хурала Республики Бурятия
В результате ДТП погиб депутат Народного Хурала Бурятии Александр Лоншаков. Об этом сообщает РИА «Новости».
Чиновник умер на 50-м году жизни.
«Народный Хурал Республики Бурятия с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине депутата Народного Хурала пятого и шестого созывов Александра Ревомировича Лоншакова», — заявляет пресс-служба парламента Бурятии.
Там не уточнили подробностей произошедшего ЧП. Известно, что прощание с депутатом назначено на вторник, 21 июля. Похороны пройдут в родном селе Лоншакова Курумкан.
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Общество , Другое , Республика Бурятия
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