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CNN: тысячи людей, вышедших из больниц, далеки от полного выздоровления 

BFM.RU 35 минут назад
Тысячи людей после больниц далеки от выздоровления
Фото: РИА Новости
Для большей части Европы пик заражения COVID-19 прошел, замечает CNN. Но в то время как больницы больше не переполнены тяжелыми больными, есть тысячи людей, которые ощущают последствия COVID-19 спустя недели или месяцы после выхода из больницы и говорят, что они далеки от полного выздоровления.
В Соединенном Королевстве сообщества страдающих «продленным заболеванием» появляются в интернете, поскольку люди пытаются справиться с долгосрочными последствиями вируса, о которых многое остается неизвестным.
Тем временем органы здравоохранения Великобритании и Италии, двух европейских стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, начинают предлагать реабилитационные услуги выжившим после COVID-19.
Исследования в настоящее время показывают, что коронавирус является многосистемным заболеванием, которое может повредить не только легкие, но и почки, печень, сердце, мозг, нервную систему, кожу и желудочно-кишечный тракт.
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Общество , CNN
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