Россиян будут выселять из жилья без их согласия

России изменятся правила выселения жильцов из аварийных домов. Об этом сообщил глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Это сегодня проблема. Большинство жильцов готово уехать из аварийного дома, а одна-две семьи говорят: мы не уедем! Сейчас для таких ситуаций готовятся поправки в закон, — пояснил он в интервью «Российской газете».

Он отметил, что сейчас процедура выселения из ветхого жилья решается в судебном порядке и занимает много времени. Теперь это решение будет приниматься, если его поддержат две трети жильцов.