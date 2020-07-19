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Россиян будут выселять из аварийного жилья без их согласия 

News.ru 18 минут назад
Россиян будут выселять из жилья без их согласия
Фото: РИА Новости
В России изменятся правила выселения жильцов из аварийных домов. Об этом сообщил глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.
Это сегодня проблема. Большинство жильцов готово уехать из аварийного дома, а одна-две семьи говорят: мы не уедем! Сейчас для таких ситуаций готовятся поправки в закон, — пояснил он в интервью «Российской газете».
Он отметил, что сейчас процедура выселения из ветхого жилья решается в судебном порядке и занимает много времени. Теперь это решение будет приниматься, если его поддержат две трети жильцов.
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Общество , "Российская газета"
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