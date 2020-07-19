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Российские школьники открыли остров на Новой Земле 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Российские школьники открыли остров на Новой Земле
Фото: РИА Новости
Российские школьники обнаружили новый остров в Арктике, сообщило Русское географическое общество на своем сайте.
Восемь участников проектной группы "РискСат" из Троицка, Тулы, Венева, Дедовска, Гатчины, Санкт-Петербурга и Якутска сделали географическое открытие при обработке спутниковых снимков.
Остров образовался 9 июля после разрушения ледяной перемычки, соединявшей Северный остров архипелага Новая Земля с отступавшим ледником Вилькицкий Южный.
"Не секрет, что в Арктике становится теплее, ледники отступают и на их месте обнаруживается суша. Ребята открыли пусть и небольшой, но тем не менее настоящий остров, который должен быть нанесен на морские карты", — заявил начальник управления штаба Северного флота полковник Сергей Чуркин.
Площадь нового острова составляет 5,6 гектара, высота вместе с оставшимся ледяным покровом — 27 метров.
Осенью его планирует исследовать группа Русского географического общества и Северного флота.
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Общество , Сергей Чуркин , Русское географическое общество , Венев , Гатчина , Дедовск , Санкт-Петербург , Троицк , Якутск
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