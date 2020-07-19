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Стало известно о последних днях актрисы Макаровой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Стало известно о последних днях актрисы Макаровой
Фото: VK/ kamerniy.teatr
Последние дни жизни звезды «Убойной силы» Марины Макаровой, у которой диагностировали рак четвертой стадии, прошли в московской больнице.
Сначала актриса проходила лечение в костромском онкологическом госпитале, но потом ее перевели в центральную клиническую больницу святителя Алексия в Москве. Именно там и прошли последние дни жизни Макаровой. По словам Голодницкого, коллега стойко переносила тяжелые процедуры и постоянные боли. Однако победить страшный недуг так и не смогла, передает «СтарХит».
Уточняется, что карьера Макаровой в Санкт-Петербурге застопорилась. Именно поэтому она вернулась на малую родину в Кострому, чтобы быть поближе к родителям. Здесь 45-летняя звезда трудилась в камерном драматическом театре.
«Помогали всем миром. В июне труппа нашего театра объявила о сборе средств для прохождения лечения в Российском онкологическом центре имени Блохина. Квоту ждать времени не было. Откликнулось очень много неравнодушных людей, за что им огромное спасибо. Вот только деньги в этой жизни решают далеко не все. Смогли ли бы медики продлить жизнь Марины в этом центре — вопрос, все-таки четвертая неоперабельная стадия рака желудка. Но мы постарались сделать все, что было в наших силах», — сказал главный режиссер театра Станислав Голодницкий.
Он также подчеркнул, что в последний раз общался с Мариной около пяти дней назад.
«Поговорить нормально не удалось, поскольку звонил рано утром, а в палате все еще спали. Но Марина очень ценила ту заботу, которую к ней проявляли коллеги, друзья. У нее не было детей, с мужем она находилась в разводе. Из самых близких были мама и папа. Им сейчас очень тяжело. Для нас для всех она была светлым, жизнерадостным, глубоко верующим человеком. Настоящим профессионалом своего дела и талантливой актрисой. Она работала до последних дней, очень любила свою профессию», — добавил режиссер.
Похороны Макаровой пройдут в храме святого Иоанна Кронштадского 22 июля в 11 утра. Коллеги артистки уверены, что на церемонию захотят прийти десятки поклонников Марины, которые все эти годы восхищались ее талантом.
Ранее сообщалось, что актриса скончалась на 46-м году жизни. Макарова сотрудничала с театром «Приют комедиантов», а также играла в антрепризах.
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Комментарии
Общество , Станислав Голодницкий , Марина Макарова , StarHit , Кострома , Москва , Санкт-Петербург
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