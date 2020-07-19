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Раскрыты последние слова звезды «Убойной силы» 

Майк Габриелян 16 минут назад
Раскрыты последние слова звезды «Убойной силы»
Фото: РИА Новости
Главный режиссер петербургского «Мюзик-Холла» Лев Рахлин рассказал, как попрощался с актрисой Мариной Макаровой. Об этом сообщает Пятый канал.
Режиссер признался, что артистка позвонила ему из московской клиники за пять дней до смерти. Он понял, что это — прощание.
«Разговор-прощание был. Сказал ей, что мы все молимся. Она: «Я буду молиться за всех вас». Вот её последние слова», — поведал Рахлин.
Режиссер добавил, что актрису перевезли в столицу из Костромы благодаря священнику.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Марина Макарова скончалась на 46-м году жизни из-за рака желудка в последней стадии.
Актриса стала известна после ролей в сериалах» Убойная сила», «Тайны следствия», «Литейный», «Фаворский». Несколько лет Марина играла в одной из самых известных постановок Льва Рахлина — спектакле «Кыся».
О дате и точном месте похорон Марины Макаровой пока не известно. По словам режиссера Рахлина, церемония состоится в Костроме.
Комментарии 3
Общество , Лев Рахлин , Марина Макарова
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